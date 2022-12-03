Mustafa Balbay: Bugün fiilen başlamış bulunan seçim sürecinin önemli bir günü

Bugün, fiilen başlamış bulunan seçim sürecinin önemli bir günü. Kılıçdaroğlu’nun “Ey dünya, 3 Ekim’i bekle, İstanbul’da açıklayacağım” sözlerinin ardından Erdoğan da “3 Ekim’de sen beni dinle, Şanlıurfa’dan sesleneceğim” çıkışını yaptı.

Böylece uzunca bir zamandır ilk kez iki liderin aynı gün içinde karşılaştırmasının yapılacağı bir tablo oluştu.

Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu küçümseyen sözlerine karşın, CHP liderinin oluşturabileceği algıyı gölgeleme çabası içine girdiği söylenebilir.

Saray’ın önümüzdeki seçimler için tek çıkışı şu:

Halkı seçeneksiz olduğuna inandırmak!

“Ben bozdum ama benden başka yapacak kimse yok” diyebilmek.

Çünkü söyleyecek sözü kalmadı. Ufuk bitti.

Bunun en somut örneği 28 Ekim’de Erdoğan’ın açıkladığı “Türkiye yüzyılı” deklarasyonu idi. Günler öncesinden davul zurna ile ilan edildi, yeni bir ufuk havası estirilmeye çalışıldı ama olmadı. Elde var, “Bugüne kadar yaptıklarımız”! Onların da artısı eksisi ortada. 20 yıl sonra hâlâ “Yeni bir zihniyet devrimi” vaadi!

Mustafa Balbay’ın yazısı