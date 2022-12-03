Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Bugün fiilen başlamış bulunan seçim sürecinin önemli bir günü

Bugün, fiilen başlamış bulunan seçim sürecinin önemli bir günü. Kılıçdaroğlu’nun “Ey dünya, 3 Ekim’i bekle, İstanbul’da açıklayacağım” sözlerinin ardından Erdoğan da “3 Ekim’de sen beni dinle, Şanlıurfa’dan sesleneceğim” çıkışını yaptı.

Böylece uzunca bir zamandır ilk kez iki liderin aynı gün içinde karşılaştırmasının yapılacağı bir tablo oluştu. 


Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu küçümseyen sözlerine karşın, CHP liderinin oluşturabileceği algıyı gölgeleme çabası içine girdiği söylenebilir. 

Saray’ın önümüzdeki seçimler için tek çıkışı şu:

Halkı seçeneksiz olduğuna inandırmak!

“Ben bozdum ama benden başka yapacak kimse yok” diyebilmek.

Çünkü söyleyecek sözü kalmadı. Ufuk bitti. 

Bunun en somut örneği 28 Ekim’de Erdoğan’ın açıkladığı “Türkiye yüzyılı” deklarasyonu idi. Günler öncesinden davul zurna ile ilan edildi, yeni bir ufuk havası estirilmeye çalışıldı ama olmadı. Elde var, “Bugüne kadar yaptıklarımız”! Onların da artısı eksisi ortada. 20 yıl sonra hâlâ “Yeni bir zihniyet devrimi” vaadi! 

Mustafa Balbay’ın yazısı

SON HABERLER

‘Sürdürülebilir beslenme’ için öneriler

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Huri Özkarabulut, sürdürülebilir beslenme alışkanlığı için altı öneride bulunarak, “Tüm bu önlemler sayesinde en büyük israf kaynağı olan evsel tüketimin önüne geçilebilir, meydana gelen atıklar, su, besin, emek ve enerji israfı da kısıtlanabilir” dedi.