Mustafa Balbay: Ankara’da metrekareye dört senaryo düşüyor

İktidardan muhalefete nereye elinizi atsanız, yabana atılmayacak bir senaryo sizi karşılıyor.

Millet İttifakı önceki gün masadan platforma taşındı. 6 parti Saraçhane’de buluştu. Bu buluşma sürecinin her aşaması beraberinde senaryo üretti.

Akşener’in “ilk giden siz olun” heyecanı kamuoyunda büyük kabul görürken İmamoğlu’na ilişkin öteden beri söyledikleri de hemen yanına kondu. Sonuç:

Akşener, İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediğini ilan etti!

Kılıçdaroğlu’nun Saraçhane konuşmasında, “Kimse İmamoğlu’nun İstanbul’a hizmet etmesini engelleyemez” sözü, Almanya ziyaretinin yanına kondu. Sonuç:

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na, “Sen belediye başkanısın otur oturduğun yerde” demiş oldu!

İmamoğlu’nun kürsüden hiç inmemesi kendisini biraz da “sunucu” konumuna sokarken şu senaryoyu da öne çıkardı:

Bu Ekrem Bey, aldığı yetkiyi kolay kolay devreder mi?

Mustafa Balbay’ın yazısı