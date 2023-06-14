Mustafa Balbay: AKP’nin AB’ye vizesiz giriş sözü

Yıl 2023… AKP’nin verdiği sözlerin üzerinden 20 yıl geçmiş. AB’ye değil vizesiz giriş, vizeli giriş bile vizeyle!

Son aylarda AB ülkelerine gidiş için gerekli olan Schengen vizesi başvurularının neredeyse yarısı reddediliyor. Kabul edilen resmi rakam yüzde 20. Türkiye’de büyük kabul görmüş sanatçılarımız Volkan Konak ve Onur Akın’ın konser için gidişine bile izin çıkmadı. Genel gerekçe şu: Vizeyi sığınma başvurusu için kullanıyorlar!

Konunun neresinden tutsak? Her şeyden önce sadece gençlerin değil, meslek sahibi herkesin gözünü dışarıya diktiği bir dönemdeyiz. Türkiye’yi terk etme duygusu sadece ekonomik de değil. “Gelecek kaygısı ve huzur beklentisi” birinci sırada yer alıyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı