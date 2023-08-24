Mustafa Balbay: AKP’de zam füzesi

Piyasadaki, hizmetlerdeki, vergilerdeki ZAM füzeleri sürekli hareketli ve yüksek hızlı ama yere çakılanları, bir türlü ateş almayanları da var; maaşlara zam!

Memur maaşlarındaki 2024-2025 artışları için iktidara yakın sendika ile iktidar bir araya geldi. Karşılıklı olarak anlaşamadılar. Konu çoğunluğu iktidar temsilcilerinden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gitti. Kurul, 31 Ağustos’a dek iktidardan aldığı tüyo doğrultusunda iktidara yapılması gereken zam oranını söyleyecek.

Bu ortaoyununa karşı çıkan olursa derhal terörist ilan edilecek.

Evindeki köpeği ölünce veteriner hekime kızıp şiddet uygulayacak kadar ileri giden halkımız kendi hakkını vermeyen iktidara karşı sesini yükseltemeyecek halde.

Artık refah toplumu olma hedefini bir yana bıraktık, insanlarımız açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasında gidip geliyor. İş nefes alma sınırına kadar gidecek…

Mustafa Balbay’ın yazısı