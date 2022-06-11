Mustafa Balbay: 18 yıl sonra ‘Yapma’ dersen elbet şaka sanarlar

Bir dış başarı elde etme hedefine gelince…

Öyle anlaşılıyor ki elde var Yunanistan! 2004 yılından beri bu ülke Ege’de Türkiye’nin burnunun içindeki adalara bayrak çekip silah döşüyor, nüfusuna alıyor. Yıllardır milletvekilleri Meclis’te soruyor:

“Bu adalarda ne oluyor?”

İktidardan tık yok.

Şimdi Erdoğan kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı gün kükredi:

“Adaları silahlandırmaktan vazgeç. Şaka yapmıyorum!”

18 yıldır ada ada silahlandırmış. 18 yıl sonra “yapma” dersen…

Elbet şaka sanırlar!

Mustafa Balbay’ın yazısı