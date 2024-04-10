Murat Özbostan: Kulüpler Birliği’nin hedeflerine ulaşması için adı gibi birlik olması gerekiyor

Kulüpler Birliği, her konuda olduğu gibi TFF’ye karşı başlatılan imza kampanyasında da birlik olamadı. Başkanlar arasında toplantılarda fikir uyuşmazlıkları son derece doğal bir durum, fakat ‘birlik’ bir karar alır ve bu uygulanırdı. Ali Koç döneminde kulüplerin ortak noktada uzlaştığı konular bir elin parmaklarını geçmedi. Koç devam ediyor mu etmiyor mu? TFF seçimleri “Erkene alınsın” diye delege ve kulüpler noter huzurunda bir kampanya başlatıldı. Hedef, 130 imza toplayarak seçimli kongreyi bir ay sonra yapmak.

Gerekçeleri de şuydu: “Biz Mehmet Büyükekşi’yi istemiyoruz. Temmuz değil haziran başında seçimi yapsın ve gitsin. Temmuz geç olur. Ligler başlarken yeni bir kaos olmasın.” Bu görüşe saygı duymak lazım oncak şunu da sormak gerekiyor… TFF’yi şimdi değil haftalardır istemiyorsunuz, niye daha erken hareket edip düğmeye basmadınız? Neyi beklediniz 8 Nisan’a kadar… Süper Kupa finalini mi? Yerel seçimi mi? Başka bir gizli gündem mi vardı? Sonuçta TFF, 18 Temmuz’u açıkladı. Artık seçim süreci başladı.

Murat Özbostan’ın yazısı