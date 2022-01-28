Murat Muratoğlu: Yine mi Miki yaptı?

Esas enteresanı “Liradaki değer kaybının faiz indirimiyle ilgisi yok” demesi… Neyle alakalı? Yine mi Miki yaptı? Nitekim piyasada faizler yüzde 23’lerde… Faiz indirimini kim takıyor? Bankalar… Neden? O faizden borç alıp devlete satıyorlar. Risk almadan temiz para kazanıyorlar. Madem faiz enflasyonun sebebiydi, niçin faiz indirimlerini durdular? Enflasyon düşmesin diye mi? Güncelledikleri enflasyon tahminlerini söylemeyi kendime hakaret addederim.
SON HABERLER
Her sabah heyecanla uyanmak
En sonunda geriye dönüp baktığınızda “Elimden gelen her şeyi yaptım mı? Evet yaptım” demek bile sonuçların en güzeli olabilir.Zaten bunun adına da yaşamak deniyor.
TÜİK, ENAG’a ‘taktı’; yayınlarını durdurmaya çalışıyor
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi ekonomist Prof.Dr. Veysel Ulusoy, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), kendileri hakkında bulunduğu suç duyurusunun detaylarını Diken’e anlattı.
Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervi eksi 55,6 milyar dolar
Merkez Bankası’nın rezervlerinde geçen hafta artış kaydedildi. Verilere göre toplam rezervler 21 Ocak haftasında 109,8 milyar dolardan 110,1 milyar dolara çıktı. Söz konusu haftada net rezervlerde artış kaydedildi. Net rezervler 7,5 milyar dolardan 9,3 milyar dolara yükseldi. Swap hariç veriye bakıldığında ise 21 Ocak haftasında eksi 55,6 milyar dolar seviyesinde. Bir önceki hafta bu rakam […]
Hablemitoğlu suikastının zanlılarından biri: Nuri Gökhan Bozkır Türkiye’ye getirildi
Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından Türkiye’ye getirilerek polise teslim edildi.
CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanından Erdoğan’a bütçe yanıtı
CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı tarafından yayınlanan bildiride, “Meclisten onaylanarak geçen bütçelerimiz, döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmalardan kaynaklı yaşanan ekonomik belirsizlik ortamında ‘geçersiz bütçeye’ dönüşmüştür.” denildi.