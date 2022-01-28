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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Yine mi Miki yaptı?

Esas enteresanı “Liradaki değer kaybının faiz indirimiyle ilgisi yok” demesi… Neyle alakalı? Yine mi Miki yaptı? Nitekim piyasada faizler yüzde 23’lerde… Faiz indirimini kim takıyor? Bankalar… Neden? O faizden borç alıp devlete satıyorlar. Risk almadan temiz para kazanıyorlar. Madem faiz enflasyonun sebebiydi, niçin faiz indirimlerini durdular? Enflasyon düşmesin diye mi? Güncelledikleri enflasyon tahminlerini söylemeyi kendime hakaret addederim.

Murat Muratoğlu’nun yazısı


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