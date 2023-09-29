Murat Muratoğlu: Yahu bu otomobillere binilecek, tüketilmeyecek!

Enteresan tabii… Önce ek Motorlu Taşıtlar Vergisi getirildi. Sonrasında Anayasa Mahkemesi’ne iptali için başvuruldu. Nitekim bu ek vergi 2003’te iptal edilen kararın birebir aynısı… Haliyle aynı karar alınmalıydı. Anayasa aynı anayasa, ilgili maddeler aynı… Raportörü bile beklemeden acil karar verildi. Tek bir karşı çıkma olmadan oy birliği ile 2023’te ek vergi olarak kabul edildi. Arabası olan herkes ödeyecek yani… Bilin bakalım o yıldan bu yıla ne değişti? “Evinde arabası dahi olmayan benim halkım, benim vatandaşım, bugün bırakın bir arabayı birçok yerlerde iki araba evlerimizde var” demişti. Belli ki Saray’dan bakınca vatandaş, şaşalı, debdebeli, çılgın bir hayat yaşıyormuş gibi görüyor. Tanzim satış kuyrukları bile “varlık kuyruğu” olarak niteliyor. Halen anlayamadım, acaba hangi halktan bahsediyor?

Normal şartlarda bırak Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV)… Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bile saçma sapan değil mi? Yahu bu otomobillere binilecek, tüketilmeyecek! Ülke ekonomisinin üzerine binip tüketen sizsiniz belli ki… Acımadan vurun kırbacı ancak öyle anlarız belki…

Murat Muratoğlu’nun yazısı