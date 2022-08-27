Murat Muratoğlu: Yahu biz başkanlık sistemine geçmedik mi, neyimiz varsa üçe katlanmadı mı?

Yahu biz başkanlık sistemine geçmedik mi? Neyimiz varsa üçe katlanmadı mı? Geçen yıl temmuz ayından sonra benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkmadı mı? Almanya’sı, Fransa’sı hele o Amerika’sı kıskançlıktan çatlamadı mı?

Sanki ülkede dar gelirli varmış gibi ifade koyuyorlar projelere… Yok öyle bir kitle… Ben bu satırları boğazda yatımda yazıyorum mesela… Yerimiz mi dar yoksa yenimiz mi dar? Kim bunlar? Pek hesaplı ince iş… Ha projeye isim bul deseniz bana “Daralmış Oy Oranını Genişletme Paketi” koyarım adını… Çok daha aydınlatıcı…

Murat Muratoğlu’nun yazısı