Murat Muratoğlu: Ya Diyanet ya da istatistik kurumu gaflette

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı vekaletle kurbanlık ücretlerini yüzde 165 artırdı. Kızılay, Türk Hava Kurumu gibi kurban bağışları ve vekaletle kurbanlık hizmeti veren kurumlar fiyatlarını yüzde 140-150 gibi oranlarda yukarı çektiler. Yıllık resmi enflasyonun yüzde 39’a indiği bugünlerde bu kurumlar ülkeye karşı nasıl bir gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içerisindedirler? İstatistik Kurumu’nun güvenilmez ve açıkladığı rakamların yalan olduğu algısını geniş kitlelere yaymak için mi böyle yüksek oranlı artışlara gitmektedirler?

Murat Muratoğlu’nun yazısı