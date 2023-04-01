Murat Muratoğlu: Ver verebildiğin kadar

Dolar tüm örtülü sermaye kontrolüne, müdahalelere ve bu baskıya rağmen kafasını kaldırdı, 19.19’u aştı. Hemen yeni bir kararname yayınlandı nitekim seçim öncesi böyle bir yükselişe katlanılamazdı.

Kur Korumalı Türk Lirası mevduat hesaplarında faiz üst limiti kaldırıldı. Kur Korumalı hesaplarda asgari faiz oranı, politika faizi oranında olacak, üst sınırı banka belirleyecek. Ver verebildiğin kadar…

Oysa faiz ile suni olarak oynamaya çalışmasalardı iş çığırından çıkmazdı. Kur Korumalı gibi saçma sapan bir mevduat icat edilerek ülke ekonomisi büyük risklerin içine atıldı.

Murat Muratoğlu’nun yazısı