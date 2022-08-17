Murat Muratoğlu: Venezuela da aynı yollardan geçti; enflasyon yüzde 10 binlere çıktı

İyi de koskoca 85 milyonluk Türkiye’nin yöneteni neden market indirimi haberi açıklar ki? İşin bu kısmı bambaşka bir yazı konusu, bir ara anlatırım onu da fakat…

Nasıl yapacaklar da diğer marketlerden daha uygun bir fiyata satacaklar? Yok efendim zararına çalışacaklar vay efendim maliyetine raflara koyacaklar. O iş öyle olmuyor maalesef… Buyurun size denenmişi var. Dünyanın en kötü ekonomisine sahip Venezuela da aynı yollardan geçti. Ülkenin başındaki eski otobüs şoförü de aynı yöntemi denedi. Enflasyon yüzde 10.000’lere çıktı, ürünler ortadan kayboldu. Sadece bize rol model oldu.

Murat Muratoğlu’nun yazısı