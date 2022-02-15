Murat Muratoğlu: Vatandaşın aç kalıp isyan etmesi mi bekleniyordu?

Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi 20 yıl sonra akla gelen ender halka hizmet eden gelişmelerden biri… Sebebi derin ekonomik kriz ve aşırı zamlardan sonra AKP’nin oylarının düşmeye başlaması olabilir mi?

Madem yapılabiliyordu vatandaşın aç kalıp isyan etmesi mi bekleniyordu? Nasıl bir sistem ile yönetiliyorsak, demek yapılabiliyor şip şak… Kime soruldu? Ben yaptım oldu! Vergi kararı nerede alınır? Meclisten çıkması gerekmiyor mu? Cumartesi günü açıklama, hop imzaladım konuşma sırasında… Pazar günü Resmi Gazete’de yayında… Pazartesi günü uygulamada… Bu olumlu örnek iyi de, işte öyle yönetilince böyle oluyor ülke… Başkanlık sisteminde Millet Meclisi’ne ve milletvekillerine hiç iş düşmüyor desene…

Murat Muratoğlu’nun yazısı