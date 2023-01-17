Murat Muratoğlu: Ülkeye yabancı yatırımcı niye gelsin?

Sistemden çıkan yastık altında veya kasada tutulan birikimin, bu ülkeye hiçbir faydası yoktur. Kişinin kendisine olan faydası da ters bir gelişme yaşandığında sigorta niteliğindedir. Türkiye’de düz gelişme yaşanmadığından yatırımcılar haklıdır. Bu durum da akıllara, “Serbest piyasa ekonomisi rica, minnet, sitem, emir, baskı ile kontrol altına alınabilir mi?” sorusunu getiriyor. Soruna değil, sonuca müdahale edip çözüm beklemek bizi nereye götürüyor? Bırak yastık altını, fırsatı falan… Yakında millet yastığını kaptırmaktan korkuyor. Zira en iyi tedbirleri alsanız bile ancak yaşanan buhranın etkisini azaltabilirsiniz… Süresini kısaltabilirsiniz… Zararı sınırlayabilirsiniz… Ülkeye yabancı yatırımcı niye gelsin? Gelmiyor nitekim… Vatandaş niye Türk Lirası’na güvensin? Güvenmiyor nitekim… Bizim gibi ülkelerin en büyük sermayesi para değil, güvendir. Biz onu paramızla birlikte çoktan kaybettik!

Murat Muratoğlu’nun yazısı