Murat Muratoğlu: Ülkede her şey AKP’nin algı yönetimi üzerine kuruldu

Entropi nedir bilir misiniz? Fen bilimlerinin en önemli yasasıdır. Her şeyin zaman içerisinde yıprandığını söyleyen yasadır. İstisnasız her şey! AKP bu yıpranmayı algı yönetimi ile yavaşlatabileceğine inanıyor. İşte burada yanılıyor! Bugün için değil. Artık değil! Aslanız, kaplanız, iyi gidiyoruz, bizimle başa çıkmak zor, bize ihtiyaçları var, potansiyelimiz yüksek, gelecek Türkiye’nin üzerine kurulacak… Kısaca ülkede her şey AKP’nin algı yönetimi üzerine kuruldu. İşin açıkçası çok da başarılı oldu. Ne yapsalar, nasıl davransalar, âlemi bile sıfırlasalar, oy kaybı olarak geri dönmedi. Bugünlere gelindi.

Murat Muratoğlu’nun yazısı