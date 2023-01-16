Murat Muratoğlu: Türkiye, piyasaya müdahalenin sonuçlarının laboratuvarı gibi

Türkiye, serbest piyasaya müdahalenin sonuçlarının laboratuvarı gibi… Sonuçları al önüne okut üniversite öğrencilerine… İktidarın gıda fiyatlarını ve piyasaları baskılamaktı tüm derdi… Bu sayede enflasyonu durdurmayı denedi… Oluşturduğu yapılanmalar nedeniyle sektörün çökmesi engellenemedi. Maliyetlerinin çok altında fiyatlarla üreticiyi satış yapmaya zorlayınca önce çiğ sütte ve süt ürünlerinde başlayan üretim düşüşü ve fiyat artışı şimdi de kırmızı ete sıçradı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği verileriyle 1.5 milyon dolayında süt ineği kesime gönderildi. Bu sayede et fiyatları bir süre aynı seviyede seyretti. O etlerin kemiği sıyrıldı, yenildi, bitti. Sıra yokluktan dolayı fiyat artışına geldi.
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