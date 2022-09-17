Murat Muratoğlu: Türkiye, kendi Türkiye Birliği’ni kursun, ona üye olsun! Tek ülkelik dev birlik…

Dünyanın kalbi Özbekistan’da Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde atıyor diyeceğim ama dünyada hiçbir gelişmiş ülkenin iplemediği kendi aralarında bir toplantı oluyor orada.

Duyan da zannedecek ki hepsi refah içinde yaşayan huzur ülkeleri. “Git yaşa” desen acaba bir kişi gider mi? Rusya, Çin, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan. Sonradan giren Hindistan ve Pakistan… Yakında girecek İran. Hindistan dışında Dünya Demokrasi Endeksi sıralamasında ilk 100 ülke arasına giren yok! Nitekim Türkiye de Demokrasi Endeksi’nde 103’üncü sırada.

Neden uğraşıyoruz ki? Türkiye, kendi Türkiye Birliği’ni kursun, Türkiye ona üye olsun! Tek ülkelik dev birlik… Uğraşmayız, etmeyiz, hem de bir birliğe girdik deriz.

Murat Muratoğlu’nun yazısı