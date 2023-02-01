Murat Muratoğlu: Türkiye bu raporda felaket durumda

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 1995 yılından bu yana her yıl Yolsuzluk Algı Endeksi başlıklı bir rapor yayımlıyor. Uzmanlar ve iş insanlarının görüşlerine dayanarak 180 ülkeyi kamu sektöründe algılanan yolsuzluk düzeylerine göre sıralıyor. Toplamda 13 bağımsız veri kaynağına dayanan endekste yolsuzluk derecelendiriliyor.

Türkiye felaket durumda bu raporda… Araştırmada 180 ülke arasında 101’inci sırada yer alan Türkiye, 2013’ten bu yana 48 basamak geriledi. Kolombiya, Etiyopya, Tanzanya gibi ülkelerden beter hale geldi. Sürpriz mi?

Tarih 9 Ekim 2022… Erdoğan, “Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz” dedi…

Nedir meali? Halihazırda ülkede yolsuzluğun ve rüşvetin yarattığı bir yoksulluğun yaşandığını kabul ediyor ve bununla mücadele edeceğini söylüyor. Var mı daha ötesi?

Murat Muratoğlu’nun yazısı