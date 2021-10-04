Murat Muratoğlu: Sorun marketlerde değil

Enflasyonun suçlusu marketler ilan edildi. Denetimler başladı. Ne oldu? Hâlâ br şey çıkmadı mı?

Zira bu zamlardan iktidar harç herkes sorumlu!

Sahi, bilmiyorlar mı arz-talep kanununu?

Üretim az ise fiyat artar. Üretim fazlaysa fiyat düşer. Anlaması çok da zor değil!

Serbest piyasa ekonomisine işler rica, minnet, sitem, emir, baskı ile yürür mü? Marketlerle

konuşarak, muhtarlarla toplaşarak sorunlar çözülür mü?

Acaba soğandan domatese, tahıldan arpaya neden her şey ithal ettiğimiz düşünüldü mü?

Benden duymuş olmasınlar ama sorun marketlerde değil! Sistemde… Yönetenlerde… Temel gıda

maddelerini neden dışarıdan almak zorunda kalıyor Türkiye?

Murat Muratoğlu’nun yazısı