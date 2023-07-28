Murat Muratoğlu: Sorulması gereken Gaye Hanım’ın görevde ne kadar kalacağı?

Yalan dolan da olsa Türkiye’nin resmi enflasyonu kaç? Yüzde 38 seviyesinde… Beklenti ne? Bizzat Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, 2023 TÜFE tahminini yüzde 58’e yükselttiklerini açıkladı. Peki politika faizi nerede? Yüzde 17.50’de… Faizler insanların birikimlerini koruyacak kadar yüksek olmazsa ve biraz da zekâları varsa ne yapacaklar? Ya döviz ya arsa ya altın ya da borsa gibi alanlara kayacaklar. Görüldüğü üzere anlayış çok farklı… Burada sorulması gereken Gaye Hanım’ın görevde ne kadar kalacağı? Ya da ne kadar dayanacağı? Nasıl bir ortama düştüğünü şimdi anladı mı?

Murat Muratoğlu’nun yazısı