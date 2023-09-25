Murat Muratoğlu: Sonra da yabancı neden gelmiyor?

Türkiye; Kısmi Özgür Ülkeler olarak tasniflenen üçüncü grupta yer alırken puanı aynı gruptaki Nikaragua, Kolombiya, Umman, Kuveyt, Bahamalar gibi ülkelerin de gerisinde kaldı. Yani Türkiye, 2023 Dünya Ekonomik Özgürlük Endeksi’nde 165 ülke arasında 101’inci sırada… Bana 60-70 ülke saysanıza… Aklınıza gelmez valla… Neden? Raporda Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve mülkiyet hakları alanında sıkıntı olduğu, yeni açılım gerektiği vurgulanıyor. Yani yatıracağın paranın garantisi yok! Hukuk Sistemi, Yargı Bağımsızlığı, Mülkiyet Haklarının Güvenliği: 89’uncu sıra… Ulusal paranın değeri ve sağlamlığı: 109’uncu sıra… Uluslararası Ticaret Serbestisi: 81’inci sıra… Regülasyonlar ve Bağımsız piyasa düzenleyici-denetleyici kurumlar: 128’inci sıra…

Hangisine itiraz edip, biz burayı hak etmiyoruz diyebilirsiniz? Sonra da yabancı neden gelmiyor? Mehmet Şimşek’in kaşına gözüne gelecek hali yok ya… Önce bak bakalım bir aynaya… Sonra dışarıdan para ara…

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Murat Muratoğlu’nun yazısı