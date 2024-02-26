Murat Muratoğlu: Sonbahardan itibaren siyasi talimatlarla faiz indirimine mecbur bile kalabilirler

Merkez Bankası faiz artışlarını yüzde 45’te durdurdu ve izlemeye başladı, piyasaların durumunu… Her ne kadar “gerekirse faiz artırmaya başlayabiliriz yine” tadında bir açıklama yapılsa da bu durumun gerçekleşmeyeceğini herkes biliyor nasıl olsa… Hatta bırakın artırmayı, sonbahardan itibaren siyasi talimatlarla faiz indirimine mecbur bile kalabilirler.

Merkez Bankası’nın saraya bağlı olduğu ve bağımsızlığının söz konusu olmadığı ortamda, faiz indirimi talimatına ne ekonomi ne de Merkez Bankası yönetiminin direnemeyeceği aşikar…

Enflasyonun düşmesi fiyatların azalması değil daha yavaş artmasıdır. Nitekim gelirin artmazsa pek bir anlam taşımamaktadır.

Yani tasarrufu olanların parası her geçen gün erimeye devam edecek. İnsanlar yine fakirleşecek. Çoktan çok, azdan az gidecek. Hayallere kapılmayın. Seçimden sonra ekonomi üzerimize kabus gibi çökecek.

Murat Muratoğlu’nun yazısı