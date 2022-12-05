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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Şok marketleri her şeyi çok ucuza satıyormuş hakikaten

Vay arkadaş! Sloganı bile var, susma sustukça sıra sana gelecek! Şok da sanıyor ki bu bel altı açıklamayla BİM’in pazar payından yüzde 2-3 bir şeyler tırtıklayacak. Yahu sizi terörist olmakla, milleti kazıklamakla, açgözlülükle suçluyorlar. Yarabbi şükür diyorsunuz. Sahi açıklamanın neyini tasvip etmediniz? Bu mu krizi fırsata çevirme taktiğiniz? Bir kere geldiğiniz dünyada bu kadar eğilip bükülmenin, bu kadar ezikliğin lüzumu var mı gerçekten? Şok marketleri her şeyi çok ucuza satıyormuş hakikaten… Bunu anladım ben bu işten.

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AKP ve MHP’nin hedefindeki BİM yöneticisi neredeyse bakan oluyormuş

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