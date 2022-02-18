Murat Muratoğlu: Şirketler dövize dönmeye karar verirse ne olacak?

Şirketler altı ay sonra tekrar dövize dönmeye karar verirlerse ne olacak? Açıklanan paranın çok büyük kısmı Türk Lirası mevduattan dolar korumalı mevduata geçenler… Hali hazırda lira hesaplarında durmakta olan mevduata boş yere devlet kur garantisi verildi. Oldu da dolar arttı… Aradaki farkı devlet nasıl ödeyecek? Bir zahmet bu senaryoyu da anlatsalar… Para basacaklar. Enflasyon yaratacaklar. Dibin dibini gösterecekler. Dış mihrakları suçlayacaklar.

Murat Muratoğlu’nun yazısı