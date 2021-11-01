Murat Muratoğlu: Şimdi hemen hepsi zenginlikte bizi solladı

Hani Türk Lirası, dolara karşı devamlı değer kaybediyor ya… Takvimde sayfaları geriye doğru çevirin 10 Ekim 2008’e gidin… Göreceksiniz ki; 1 Bulgar Levası eşittir 1 Türk Lirası… Bugün, 1 Bulgar Levası tam 5.68 Türk Lirası… Halimiz bu kadar içler acısı… Dünya lideri çıkıp açıklasa ya bu durumu meydanlarda… Onun tek derdi Bay Kemal ile…

Öyle çok uzaklara gitmeye de gerek yok. Bundan 30 yıl önce komşumuz Bulgaristan’ın da içinde yer aldığı eski Demir Perde üyesi komünist devletler muhtaç durumdaydılar. Ekonomileri neredeyse yoktu. En zor bürokratik işlemler bir paket sigaraya hallediliyordu. Şimdi hemen hepsi zenginlikte bizi solladı… Ucuza alışveriş yapmaya bize geliyorlar.

Murat Muratoğlu’nun yazısı