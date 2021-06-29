Murat Muratoğlu: Şimdi 25 yıllık hazine garantilerini Danimarkalılar alacak

Gel vatandaş gel… Yerli ve milli… Yok böylesi… Dünya kıskanıyor bizi… Sonunda gerçekleştirdim hayalimi… Sloganlarıyla açılan şehir hastanelerinden beşi Danimarkalılara satılıp, devir işlemi yapıldı. Haliyle artık dünya bizi değil, Danimarkalıları kıskanmalı…

Satan yerli şirket parasını çıkardı, kârını da aldı. Zira zarar etmesi söz konusu bile değildi. Baktı ekonominin tadı kaçmaya başladı.

“Söke söke ödeyeceksiniz-Hayır ödemeyeceğiz” tartışmaları ayyuka çıktı. En temizini yaptı. Ellerini yıkadı. Zira bu satış sadece başlangıçtı… Hep birlikte göreceğiz devamını…

Sevabına ya da babasının hayrına o kadar para ödemedi ya… Haliyle şimdi 25 yıllık imtiyaz ve dövize endeksli hazine garantilerini Danimarkalılar alacaklar.

Murat Muratoğlu’nun yazısı