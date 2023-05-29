Murat Muratoğlu: Seçim bitti, gerçeklerle yüzleşme zamanı

Öğrenci başına harcamada OECD ortalaması 11 bin 990 dolar iken, Türkiye’de 5 bin 743 dolar… Onunda kallavi miktarı şişirilmiş faturalar… Gerçeğini bilme için sızlar… Türkiye’de mesleğe yeni başlayan bir öğretmen mesleğinde en yüksek kıdeme ulaştığında ilk maaşından sadece yüzde 10 daha fazla maaş alırken, OECD ortalamasında bu fark yüzde 64-67 arasında… Bütçede öğrencilere yönelik harcamalarda sosyal devlet sorumluluğundan uzak, yükü ailelerin üstüne yıkan, öğrencilere bir öğün ücretsiz gıda yardımını mecliste reddeden iktidar gençlerin sempatisini kazanıp bu ülkede birinci parti olarak çıktıysa aynen devam kanka…

Murat Muratoğlu’nun yazısı