Murat Muratoğlu: Sahi kimin beklentisiymiş?

Enflasyon beklentilerin üzerinde gelmiş! Sahi kimin beklentisiymiş? Düşük bekleyenin belli ki pazara, markete yolu hiç düşmemiş. Yandaş kanallardan başka bir şey seyretmemiş! Daha ekonominin neden her geçen gün daha kötüye gittiğini dahi bilmiyorlar. Nasıl kurtaracaklar? Sahibinden hiç kullanılmamış ekonomi programını uygulayarak mı?

O gelen aflar, vaatler, seçimde dağıtılan ulufeler var ya… Burnumuzdan çıkacak seçimden sonra… Ekonomik krizde iktidara gelip, 21 yıldır ülkeyi yönetip daha beter edenler mi derde derman olacak? Peki, “enflasyon düştü” deseler sanki koşup mal alacaksın? Gelirin mi artıyor sanki? Para nerede? Eee? O zaman sen de çok da şey etme!

Murat Muratoğlu’nun yazısı