Murat Muratoğlu: Sadece şirketler, esnaf değil, çiftçiler de kepenk kapatıyor

Eurostat araştırması “2 günde bir etli yemek, beyaz et-tavuk veya balık tüketimi” olanakları üzerine oluşturulan kriterleri esas alıyor. Bu kriterlere göre temel gıdalara erişemeyen ülkeler sıralanırken, Türkiye, halkın yüzde 37.3’ünün bu temel gıdalara erişimi olamadığı gibi birinciliği de yıllardır kimseye bırakmıyor. Aslında biz birbirimizi yiyoruz ete para vermiyoruz. Bak o hiç hesaba katılmıyor. Peki neden? Sadece şirketler, esnaf değil, çiftçiler de kepenk kapatıyor. Ekonomik güçlükler ve olağanüstü artan maliyetler sonrası besiciler sürülerini tasfiye etti. Türkiye’nin büyükbaş hayvan varlığı dört yıldır geriliyor. Hayvan varlığındaki düşüş 2024’te de devam edecek. Yaklaşık 15 milyon seviyesine inip dibi görecek. Sahi olumluya giden ne var bu ülkede? İnsan düşünüyor ama bulamıyor!

Murat Muratoğlu’nun yazısı