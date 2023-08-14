Murat Muratoğlu: Paraya sıkışınca bu kuruluşlar önemli hale geldi

İşte Moody’s; “Ey borç verenler, Türkiye borçlarını geri ödemede ciddi sorunlar yaşayabilir, zamanında ödemekte zorlanabilir” diye malumu dünyaya ilan etti. Ekonomiyle ilgili hiçbir uyarı yönetimin umurunda olmadı. Paraya sıkışınca bu kuruluşlar önemli hale geldi anca… Kısaca bize layık gördükleri kredi notunun Türkçe meali; yatırım yapılamaz, son derece spekülatif ve tehlikeli, kredi riskleri çok yüksek, battı batacak yakında yan yatacak ülke demek. Yıllar sonra ilk defa Moody’s geçen hafta yazdığı raporda “Türkiye’nin kural bazlı ve öngörülebilir ekonomi politikasına geçmesi ülke kredi görünümü ve kredi notu açısından olumlu” ifadesini kullandı. Yönetim bu işe bayıldı. Yıllarca kurumsal güç ve politika erozyonunun tehlikelerinden bahsediyorlardı. Biz de ne güzel demokrasicilik oynuyor adalet varmış gibi yapıyorduk. Şimdi iki kişi değişince yönetim şekli değişmiş sanıyorlar. Gerçekten çok saf lan bu yabancılar.

Murat Muratoğlu’nun yazısı