Murat Muratoğlu: Paranın rengi Türkiye grisi

Herhangi bir Avrupa ülkesinde bankaya git, 5.000 Euro’luk hesap açmaya çalış, yedi ceddini sorgular bir de üstüne nereden buldun diye sorar… Bu ülkeye 400 milyon Euro’luk uçak hediye edildi, soranlara geri zekâlı denildi! Şeyhin gönlünden kopmuş vermiş işte… Neyin karşılığı olduğu önemli mi? Bu saatten sonra Türkiye’ye biri para yollasa kim soracak rengini… Geçen yıl Ruslar sağ olsunlar deste deste para getirdi sordu mu tek bir kişi? Avrupalılar da halt etmiş. Vay efendim Türkiye kara para cennetiymiş! Sahi halk parasızlıktan ezilip büzülürken kime cennet bu ülke? Tabii ki zenginlere…

Murat Muratoğlu’nun yazısı