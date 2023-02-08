Murat Muratoğlu: Paraları anladık, peki deprem toplanma alanlarına ne oldu?

Özel İletişim Vergisi adını aldı ve o günden bugüne yaklaşık 39 milyar dolar toplandı. Sahi nereye gitti? “Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok” diye açıklama yapmıştı. Afiyetle yediler ayıptır söylemesi… Parasızlıktan Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesine bile el koyanlar sizce deprem için para mı bırakırlar? Hadi paraları anladık. Peki deprem için ayrılan toplanma alanlarına ne oldu? Satıldı! Plazalar dikildi, AVM’ler kuruldu! Bizim milletimiz cömerttir. 1.150 odalık sarayın yanında yazlık, kışlık birer saray daha… Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü, Beykoz Kasrı… Cömert olmasa nasıl ödenecek bunların paraları. Sonuçta bunlar onun değil halkın sarayları… Ben size söyleyeyim bu kış koşullarında biraz sıkışırlarsa on binlerce depremzede sığar oralara… İşte o zaman ben de inanırım millet için yapıldığına…

Murat Muratoğlu’nun yazısı