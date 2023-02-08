Murat Muratoğlu: Paraları anladık, peki deprem toplanma alanlarına ne oldu?

Özel İletişim Vergisi adını aldı ve o günden bugüne yaklaşık 39 milyar dolar toplandı. Sahi nereye gitti? “Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok” diye açıklama yapmıştı. Afiyetle yediler ayıptır söylemesi… Parasızlıktan Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesine bile el koyanlar sizce deprem için para mı bırakırlar? Hadi paraları anladık. Peki deprem için ayrılan toplanma alanlarına ne oldu? Satıldı! Plazalar dikildi, AVM’ler kuruldu! Bizim milletimiz cömerttir. 1.150 odalık sarayın yanında yazlık, kışlık birer saray daha… Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü, Beykoz Kasrı… Cömert olmasa nasıl ödenecek bunların paraları. Sonuçta bunlar onun değil halkın sarayları… Ben size söyleyeyim bu kış koşullarında biraz sıkışırlarsa on binlerce depremzede sığar oralara… İşte o zaman ben de inanırım millet için yapıldığına…
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Mansur Yavaş: Hatay Havalimanı’nın açılması için çalışmalara başladık
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, “Hatay Havalimanı’nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık” dedi.
Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan elinde tuttuğu kuşuyla çıkarıldı
Kahramanmaraş’ta 13 yaşındaki Berat Sarı, enkazın altından 55 saat sonra, elinde tuttuğu muhabbet kuşuyla yaralı olarak çıkarıldı.
55 saat sonra enkaz altından bir köpek kurtarıldı
Hatay’ın merkez Antakya ilçesindeki bir binanın enkazından depremden 55 saat sonra bir köpek çıkarıldı.
Depremin yol açtığı yıkımda ihmali olanlar hesap verecekmiş
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ihmali olan herkesin vereceğini belirtti.
Fransa parlamentosunda Türkiye ve Suriye için bir dakikalık saygı duruşu
Fransa parlamentosunda, depremin vurduğu Türkiye ve Suriye için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Muğla valiliği şimdi de TMMOB yardımlarına kondu
Bodrum belediyesinin yardımlarına konan Muğla valiliği, şimdi de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) yardımlarına kondu.
Borsada 1999 depreminde neler yaşanmıştı?
Borsa İstanbul, sabah saatlerindeki düşüşün ardından pay piyasasında işlemlerin durdurulduğunu açıkladı. 17 Ağustos depreminde de borsa bir haftalığına işleme kapatılmıştı.
Yardımlar Hatay’a ulaştı: Bugün dağıtılacak
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yardımların kente ulaştığını, bugün dağıtmaya başlayacaklarını duyurdu.
İskenderun’daki yangın zayıflasa da sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı’nda devrilen konteynerlerde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
TİP derledi: ‘Sabır taşıran’ deprem açıklamaları bir videoda
TİP, ‘Deprem vurdu, iktidar yıktı!’ başlığıyla paylaştığı videoda hükümet sözcülerinin tepki çeken açıklamalarını derledi.