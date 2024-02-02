Murat Muratoğlu: Oylar verilene kadar freni kökle, seçim bitince zamları yapıştır gönlünce

Ankara Simitçiler Odası Başkanı’nın; “Bakanlığa çağrıldık, simit zammını seçimden sonra yapacakmışız” demeci bayağı bir düşündürdü beni… Devlet neden simit fiyatı belirliyor? Neden Ankara Simitçiler Odası diye bir oluşum var? Bu simit fırında yapılıp pişirilen bir yiyecek değil mi? Fırıncılar Odası kesmedi mi? Her şeyin ayrı bir odası mı var? Oda Başkanı, “Hatta bizi üzen, kıran bazı ifadeleri de oldu. Ticaret Bakanlığı’nın talimatı ile zammı geri aldık” demesi rezaletin başka bir perdesi… Simit zammını geri al talimatı… Oylar verilene kadar freni kökle, seçim bitince zamları yapıştır gönlünce… Simit zammını bile geri aldırdılarsa kim bilir başka nelere seçim sonrası zam yapma hazırlığındalar. Poğaçacılar odası varsa onlar ne düşünüyorlar bu konuda acaba?

Murat Muratoğlu’nun yazısı