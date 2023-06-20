Murat Muratoğlu: Ödemeler dengesi krizi kapıda

Para getirsinler diye Mehmet Şimşek geldi. İyi adam, siz de seversiniz belki Türkiye’ye Mehmet Şimşek’in yüzü suyu hürmetine üç beş bir şey ateşlersiniz demeye getirildi. Bizim stratejist danışmanlara göre Ortadoğu’da kartlar her daim yeniden dağıtılıyor. Onun sancıları bunlar… Dağıta dağıta kart kalmadı. Yeni deste geldi o da eskidi… Her geçen gün verilen borç miktarının maliyeti artıyor miktarı azalıyor. Haliyle ihtiyacı karşılayamıyor. Böyle devam ederse ödemeler dengesi krizi kapıda bizi bekliyor. Şimdi batıya cazip olmak için faiz artırımına gidilecek. Turistik yöre esnafı gibi kapının önünden geçen içeri çekilecek.
SON HABERLER
Enflasyon muhasebesi yapan bankalarda ‘kel göründü’
İş Bankası’nın enflasyon muhasebesine göre konsolide net kârı 2022’de 47,9 milyar TL oldu.
Asgari ücrete yüzde 34 zam
Bugün yapılan asgari ücret tespit toplantısından sonuç çıktı. Buna göre asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402.
Almanya, daha fazla göç alabilmek için araştırmalara başladı
Almanya, daha çok nitelikli işçi göçü alabilmek için araştırmalara başladı. Bir araştırmada, ülkenin ne yapması gerektiği ortaya koyuldu.
Finler hayatından memnun ama ankette mutlu demek daha seksi!
Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ‘Dünya Mutluluk Endeksi’ne’ göre, son altı yıldır dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya.
Apple, logosu için İsviçre Meyve Birliği’ne de dava açmış
3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketi Apple İsviçre Meyve Birliği’nin logosunu değiştirmek için zorluyor.