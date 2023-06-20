Murat Muratoğlu: Ödemeler dengesi krizi kapıda

Para getirsinler diye Mehmet Şimşek geldi. İyi adam, siz de seversiniz belki Türkiye’ye Mehmet Şimşek’in yüzü suyu hürmetine üç beş bir şey ateşlersiniz demeye getirildi. Bizim stratejist danışmanlara göre Ortadoğu’da kartlar her daim yeniden dağıtılıyor. Onun sancıları bunlar… Dağıta dağıta kart kalmadı. Yeni deste geldi o da eskidi… Her geçen gün verilen borç miktarının maliyeti artıyor miktarı azalıyor. Haliyle ihtiyacı karşılayamıyor. Böyle devam ederse ödemeler dengesi krizi kapıda bizi bekliyor. Şimdi batıya cazip olmak için faiz artırımına gidilecek. Turistik yöre esnafı gibi kapının önünden geçen içeri çekilecek.

Murat Muratoğlu’nun yazısı