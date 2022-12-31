Murat Muratoğlu: Müjde diye verilen her habere inanıp gaza gelmeyin

Göz göre göre yapılan hatayı görmeyecek kadar ahmak değilim. Gidip de müjde diye verilen her habere inanıp gaza gelmeyin.

Yılın ilk ayları seçim sürecinin başlangıcı… İnsanları rahatlatmak için atılacak adımlar. İyi de verilen her şeyin bir bedeli var! Ceplerinden vermiyorlar. Cebimizden veriyorlar.

Seçim sonuna kadar ülke ekonomisinin toparlanmasını sağlayacak hiçbir şey yapılmayacak. Para politikası ve yaptırım kararları ile döviz ve faiz düşük tutulmaya çalışılacak.

Mevcut tüketim yapısına dokunulmayacak. Nitekim sorunlar daha da ağırlaştıracak. Bunu söyleyen kimse bildiği için müneccim olmayacak.

Murat Muratoğlu’nun yazısı