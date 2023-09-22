Murat Muratoğlu: Merkez Bankası’nın faiz kararları sanki sarhoş adımları…

Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30’a çıkardı. İyi yaptı. Geçen yıl haram olan faizde bu yıl helal kampanyası mı başladı? Yine de beni bir düşünce aldı. Merkez Bankası’nın faiz kararları sanki sarhoş adımları… İlk artış şok bir şekilde 650 baz puandı… Beklenenin oldukça altındaydı. Dolar fırladı. Sonrasında 250 baz puan artış geldi… “Eyvah bu kadar galiba” denildi… Dolar yükseldi. Nihayetinde geçen ay 750 baz puan ile kimsenin beklemediği şekilde faizler yüzde 25’e yükseltildi. Dolar hızla geriledi. Ve dün beklentiler dahilinde 500 baz puan artırıldı. Neye göre bu yükseliş yapıldı? Neden 400 baz puan veya 600 baz puan değil de 500 baz puanda karar kılındı? Düz hesap olsun amacıyla mı?

Murat Muratoğlu’nun yazısı