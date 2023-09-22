Murat Muratoğlu: Merkez Bankası’nın faiz kararları sanki sarhoş adımları…

Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30’a çıkardı. İyi yaptı. Geçen yıl haram olan faizde bu yıl helal kampanyası mı başladı? Yine de beni bir düşünce aldı. Merkez Bankası’nın faiz kararları sanki sarhoş adımları… İlk artış şok bir şekilde 650 baz puandı… Beklenenin oldukça altındaydı. Dolar fırladı. Sonrasında 250 baz puan artış geldi… “Eyvah bu kadar galiba” denildi… Dolar yükseldi. Nihayetinde geçen ay 750 baz puan ile kimsenin beklemediği şekilde faizler yüzde 25’e yükseltildi. Dolar hızla geriledi. Ve dün beklentiler dahilinde 500 baz puan artırıldı. Neye göre bu yükseliş yapıldı? Neden 400 baz puan veya 600 baz puan değil de 500 baz puanda karar kılındı? Düz hesap olsun amacıyla mı?
SON HABERLER
ABD’li senatör ‘külçe altınla rüşvet almaktan’ suçlanıyor
ABD Kongresinde Senatör Bob Menendez, eşi aracılığıyla yaklaşık 400 bin dolar değerinde külçe altını rüşvet kabul etmekle suçlanıyor.
Filenin Sultanları’ndan ‘beşte beş’: Brezilya’yı da yendiler
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemelerinde B Grubu’ndaki beşinci maçında Brezilya’yı 3-0 mağlup etti.
Twitter’dan Agrobay işçilerine ‘selam yollayan’ CHP’li Nazlıaka’ya tepki: Haftalardır size ulaşmaya çalışıyorlar, yoksunuz
Başaran Aksu, Agrobay Seracılık işçilerine ‘selam yollayan’ CHP Parti Meclisi üyesi Aylin Nazlıaka’ya tepki gösterdi.
Ronaldo, ‘milli gün’ için kılıç dansı yaptı
Al Nassr takımında forma giyen dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, geleneksel kıyafetlerle takım arkadaşları ile birlikte kılıç dansı yaptı.
Akşener, Gültekin’in iddialarını yalanladı: Videolarını mahkemeye verdim
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Levent Gültekin’in iddialarını yalanlarken videolarını mahkemeye verdiğini dile getirdi.