Murat Muratoğlu: Memura yüksek zam verilse yandaşa verilecek ihalelere para kalmaz

En düşük emekli aylığı 3 bin 500 TL’den 4 bin 275 TL’ye çıkarıldı. Bunun anlamı 2 milyon kişiden fazlasının alacağı para asgari ücretin yarısı…

Biraz daha yakından bakalım tabloya… Vergilere yüzde 122 zam geldi. Asgari ücret yüzde 54 artırıldı ki; burada özel sektörün gıkı çıkmadı. Para devlet kasasından çıkacağından memura yüzde 25 zam yeterli görüldü. “Kendi cebinden mi çıkıyor, neden daha fazla vermedi?” diye düşünülebilir.

Nitekim memura yüksek verilse para kalmayacak yandaşa verilecek ihalelere… Saraylarından, uçaklarından, pataşur içerisinde çerkez tavuğundan, bilmem kaç metrekare halıdan, valilerin milyonlarca liralık arabalarından, diyanetin bitmeyen harcamalarından mı tasarruf edilecekti?

Murat Muratoğlu’nun yazısı