Murat Muratoğlu: Maaş hesaplamalarında açıklanan düşük enflasyon dikkate alınırken vergi ve zamlarda yüzde 50’den aşağısı kesmiyor

Ücretli çalışanların büyük bir bölümünün elde ettiği gelir, bırakın temel ihtiyaçları karşılamayı insan onuruna yaraşır geçim koşullarını sağlayacak tutarın da

gerisinde.

Türkiye’de eğitim-kültür, spor, tatil gibi ihtiyaçlar tamamen lüks sayılıyor.

Maaş hesaplamalarında açıklanan düşük enflasyon dikkate alınırken, vergi ve zamlarda yüzde 50’den aşağısı kesmiyor. İnsanlar iki ayrı Türkiye’de yaşıyor!

Çok zorlu, fakirleşeceğimiz bir yıl bizi bekliyor. Döviz kurlarında bir derece kontrol sağlanmış gibi görünse de kur-faiz kıskacı içinde olduğumuz için reel ekonomi ciddi ve kalıcı hasar aldı.

Devamlı para basıldığı, iktidarın harcaması için Hazine’ye usulsüz ödenek aktarıldığı bir ortamda enflasyonu nasıl durduracaklar? Nedir o diye sorana ilk cevabım Kur Korumalı Mevduat…

Merak etmeyin… En azından enflasyona daha yıllar önce dahiyane bir çözüm buldular. İstatistik Kurumu’nun marifetiyle enflasyon kuş kadar artıyor her sene… Maaşlar da ona göre hesaplanınca idare ediliyor bu haliyle…

Murat Muratoğlu’nun yazısı