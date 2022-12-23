Murat Muratoğlu: Kötü yönetimde arayacaksın hatayı

Normal şartlarda kimsenin fazla ilgilenmeyeceği “asgari” dedikleri çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanca yaşamalarına olanak tanıyan ve işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücretti kendisi… Vasıfsız da olsan daha düşüğü olamaz… Öylesi… Avrupa ülkelerinde çalışanların ortalama yüzde 5’i asgari ücretli. Ya Türkiye’de? Bilinmiyor! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verileri açıklamıyor. En son açıklanan veri 2014 yılına ait! Sonrasında SGK’nın asgari ücretli sayısını açıklaması yasaklandı! Maaşlıların en az yarısının yüzde 50’sinin asgari ücret civarında kazandığı tahmin ediliyor. Ülke öyle de şeffaf yönetiliyor. Güncellemeye mi utanıyorlar? Belki de üşeniyorlar. Zira muhalefet partilerinin bu konudaki soru önergeleri bile yanıtlanmaya değer bulunmuyorlar! Gelirler nasıl azaldı da millet asgari ücret almaya başladı? Kötü yönetimde arayacaksın hatayı… Ücret rakamına takılana kadar asgari ücretli sayısını düşürmek gerekiyor işin aslı…
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