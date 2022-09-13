Murat Muratoğlu: Koskoca ülke programı anında işlevsiz kalır mı?

Daha üç gün önce Orta Vadeli Program açıkladılar. Program’da 2022 yıl geneli için cari açık 47,3 milyar dolar öngörüldü. Mevcut durumda cari açığın yılın son beş ayında çok ciddi anlamda azalması ve 10,6 milyar dolardan az olması gerekiyor. Hadi lan!

Sahi kim yaptı bu hesabı? Dört işlem biliyor mu? Diploması var mı? Koskoca ülke programı anında işlevsiz kalır mı? Sanki bir ciddiyeti varmış gibi hedefleri net bir şekilde kamuoyuna duyurup, bu konu ile ilgili doğrudan sorumluluk almış gibi yapıyorlar. Hikâye! Bu hedefler tutmayınca ne yapacaksın bana onu söyle!

Murat Muratoğlu’nun yazısı