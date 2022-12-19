Murat Muratoğlu: Keyfine göre borçlan, kimseye de sorma…

Şimdi hazırla, para lazım şurada kullanacağız, öncekini yedik bitirdik diye meramını anlat… Kim uğraşacak o işlerle? Bir de hesap mı vereceğiz milletin vekillerine… Böyle düşünmüş olmalılar ki bütçe ve hazine verileri 2022 bütçesindeki bu limitin aşıldığını, yasaya aykırı olarak, TBMM’den yetki ve onay alınmaksızın, 11 ayda 350 milyar TL iç borçlanma yapıldı. Kanunmuş, hakmış, hukukmuş hepsi boşuna… Keyfine göre borçlan, kimseye de sorma… İşler artık bu aşamada… Bütçeyi yedik bitirdik, ülke borç içinde yüzüyor diye lüks harcamalarımızı kesseydik? Düşmanımın başına, ya itibardan tasarruf etseydik?

Murat Muratoğlu’nun yazısı