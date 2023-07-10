Murat Muratoğlu: Kendileri hiç tasarruf uygulamayacak mı?

Vergileri artırmak kendilerinin en büyük saadeti… Parasız kalınca kanepenin altına yuvarlanan bir lirayı arayan adama çevirdiler devleti… Yıllardır fakirden alıp zengine veriyorlar. Toplanan vergileri yandaşa ihale olarak zimmetliyorlar. Para bitince de kendi lüks harcamalarını kısmayıp, millete yükleniyorlar.

Sahi kendileri hiç tasarruf uygulamayacak mı? Sarayın favori tatlısı neydi? Badem sütü ve chia tohumu ile hazırlanıp balla tatlandırılan puding mi? Haliyle yeni saraylar, köşkler ne ile yapılacak? Makam araçları, korumaların çakarlı arabaları ne ile alınacak? İki liralık köprüyü 12 liraya yaptırırsan, bakanları toplantılara özel uçak tutup yollarsan tabii ki ihtiyacın olur paraya… Onun için de vergi koyarsın vatandaşa… Aman yenileri için geç kalma… Zırhlı Mercedeslerin 2024 modeli kim bilir kaç lira?

Murat Muratoğlu’nun yazısı