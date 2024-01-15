Murat Muratoğlu: Kart olmasa aç gezecek millet sokakta

Para yoksa yüklen borca… Bankaya baş vurup kredi almak nispeten meşakkatli olunca iş düşüyor plastik artlara…

Aylık yüzde 5’e yaklaşan faizlerin anlamı ödemelerin yıllık yüzde 70 faiz ile yapılması… Parayı mevduata bağlasan yüzde 40 alacaksın.

Kredi kartı faizlerinin yüksek olması pek bir anlam taşımıyor ve kartlı harcamalar frenlenemiyor.

Böylece toplamda 708.3 milyar TL artan kartlı harcamalar yılsonu itibarıyla 2022’ye göre yüzde 158 artarak 1 trilyon 155 milyar liraya ulaştı.

Enflasyon da var ama… Kredi kartı borçlarındaki bu artış TÜİK’in yüzde 64.77 olarak açıkladığı 2023 resmi enflasyonunun iki katından fazla… Harcamaların çoğu akaryakıt ve gıda ağırlıklı… İnsanlar ancak borçla karşılayabiliyor temel ihtiyaçlarını…

Bu faizlerle o limitler doluyor anında… Borçlar etrafımızı sarıverecek… Bir ödeme çıkacak ki asla bitmeyecek. Her şey bir anda anlamsız gelecek. İşte biz o gün tükeneceğiz. İcra memuru kapıya gelince işte biz o gün düşüneceğiz.

Murat Muratoğlu’nun yazısı