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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: Kararlar dizilerin sezon finali gibi

Oysa ne de güzel anlatıyorlar… Türkiye’yi yükseltecek stratejileri, politikaları… Büyümenin coşacağını, cazibe merkezi olacağımızı… Ülkeye para yağacağını, ihracatın patlayacağını, enflasyon canavarını nasıl boğacağımızı… Daha önce yönetimde kim vardı? Sahi o niye yapamadı? Cami, din, ezan ile yürütülen politikaların sonuna gelindi. Allahlık oldu ekonomi… Nasıl düzelecek, ne gibi tedbirler alınacak, ne kadar kemer sıkılacak? Hiçbiri yok! “Bir dizi kararlar aldık” diyorlar lakin kararlar dizilerin sezon finali gibi… Ne olacağını kimse bilmiyor. Seçime kadar idare edilsin sonrası Allah kerim…

Murat Muratoğlu’nun yazısı


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