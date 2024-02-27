Murat Muratoğlu: İşsizlik fonu işveren fonu oldu

Erdoğan, geçen hafta yayınladığı kararla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işsizlere sağlanan işsizlik maaşı dışında, işverenlere destek-teşvik için ayrılacak fon kaynaklarının oranını yüzde 30’dan yüzde 50’ye yükseltti. 2023 yılında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 21.7 milyarı işsizlik ödeneğine, 78.5 milyar işverenlere aktarıldı. Yaklaşık 4 katı… Demek işverene aktarılan işsizlik parası yeterli gelmediyse işte bunun oranı yükseltildi yüzde 50’ye… Keşke parayı alan işverenleri de söylese… İş ve İşçi Bulma Kurumu Ocak 2024 itibarıyla iş arayan kayıtlı işsiz sayısını 2 milyon 400 bin 827 olarak açıkladı. Ocakta işsizlik maaşı alanların sayısı 409 bin kişiyle kayıtlı işsizlerin beşte bir düzeyinde kaldı. Demek işsiz 2 milyon kişinin parası varsa yancıkta, başvurup yük olmak istemediler İşsizlik Fonu’na!
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