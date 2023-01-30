Murat Muratoğlu: İşler kendiliğinden düzelmeyecek

İşler kendiliğinden düzelmeyecek. İşin fena tarafı koşullar aynı kalmayacak, kötüleşecek. Sorunlar çoktan boyumuzu aştı. Demem o ki, değişim beklemeyin. Aynı koşullar altında aynı sebepler devam ediyor. Aynı sonuçlar doğacak! Bunun aksine inanmalarının nedeni fazlaca saf olmak! Özel sektör de krediden dertli Kamu borcunun yanı sıra özel sektörün de yurt dışına ciddi miktarda borcu var. Azalmış haliyle yaklaşık 155 milyar dolar… Nitekim “bana ne aman ben anlamam bu kamunun borcu değil ki” diyemezsin. Firma borcu geri öderken verecek elindeki lirayı, alacak ödemesi gereken dövizi… Bir de bunun faizi…

Murat Muratoğlu’nun yazısı