Murat Muratoğlu: İşler eski haline dönecek denince sevindirik oluyoruz

Millet İttifakı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni, ne yalan söyleyeyim eleştirdiğim her şeyi dile getirmiş gibi… Tabii uygulama da önemli… Yapılacaklar adı altında 9 ana başlık 75 alt başlık ve 2 bin 300’den fazla vaatten oluşan sunum medeni bir ülkede olması gerekenlerden fazlası değil… Zira ülkede o kadar çok şey kötüye gitmiş ki, sayınca düzeltilmesi gereken yüzlerce konu çıkıyor ortaya… Mesela… “Merkez Bankası kanununda temel görevleri, araç bağımsızlığını ve üst düzey atamaları ilgilendiren değişikliklerin yapılabilmesini sağlayacak mevzuat düzenlemesini gerçekleştireceğiz” denilmiş… Harika bir şey değil mi? Değil! Normali zaten bu… Ülke nasıl anormal hale geldiyse sevindirik oluyoruz işlerin eski haline döndürüleceği söylenince…
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