Murat Muratoğlu: İnsanları fakirleştirdikten sonra ne fark eder yüzde 10 büyüsen?

Uygulanan plan tam da “benim alanım resim” diyen birinin çöp adam çizip, işte eserim diye gösterip böbürlenmesi gibiydi…

Faiz düşük olacak, böylelikle yatırım ve üretim artacak bu haliyle istihdam sağlanacak. İhracatta rekorlar kırılınca gelen dövizle de cari fazla verilecekti.

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Yapılan ithalattan, ihracatı, turizm gelirini, Türkiye’ye giren kaydı kuydu belli olmayan 17.5 milyar doları çıkart… Cari açık eksi 32 milyar dolar… Sen öyle plan yaparsan ekonomiyi böyle oyarlar!

Esas amaç neydi? Türkiye’nin çok hızlı büyümesi… İyi de dünyanın en yüksek enflasyonu insanların cebindeki parayı çalıp milleti fakirleştirirken ne fark eder yüzde 10 büyüsen?

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Halihazırda Merkez Bankası’nın belirlenmiş görevi enflasyonu kontrol altında tutmaktır. Büyüme değildir! Kafalarına göre hedef değiştiremezler.

Murat Muratoğlu’nun yazısı