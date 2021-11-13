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Yaramazlara biraz batar!

Murat Muratoğlu: İktidar milletvekilleri kendi derdinde ama muhalefet anladı

Başkanlık sistemi ile yönetilidiğimiz sürece 200 milletvekili bile fazla bize…

Az olsun, hç değilse maliyet azalır.


Sahi milletvekili ne yapıyor?

Hür br şekilde oylamalara mı katılıyor? Ayrı ayrı çalışmalara mı mza atıyor?

Hayır!

Hepsi grup başkanına bakarak el kaldırıyor veya indiriyorlar. Genel başkanları ne derse onu savunuyorlar. Ne ekleme ne çıkarma yapıyorlar. Kendi fikirleri yok!

Sistem bu olduğu sürece mucize falan bekleme… İktidar milletvekilleri kendi derdinde ama muhalefet anladı hiç
değilse…

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