Murat Muratoğlu: Her gün üzerine koya koya gidiyor maşallah

Türkiye’nin yükselen burcu dolar… Her gün üzerine koya koya gidiyor maşallah… İktidarı üzmeden, kırmadan nasıl anlatılır ki bu durum? “AKP rekorlara doymuyor, dolar da istikrarlı yükseliş sürüyor” falan desek… Ya da “TL’de büyük indirim! Artık dolarınızla daha fazla TL alabilirsiniz” diye dile getirsek… En güzeli “Türk Lirası negatif ayrıştı” deyiver kimse anlamasın… Maksat kafalar karışsın…

Bunca olaydan sonra ülkeye ve onun para birimi Türk Lirası’na güvenip turşusunu mu kuracaksın? Belli ki ekonomi aşağı yuvarlanıyor, gözünü mü kapayacaksın? Sahi elindeki parayı ne yapacaksın? İşlerin eskiye dönmeyeceği aşikar… Cin şişeden çıktı. Durum öyle bir raddeye geldi ki bir cami avlusunda avuç açmadığımız kaldı! Dolar artmasın mı?

Murat Muratoğlu’nun yazısı